“未來之城”確認發現8座古城遺址

中評社北京3月29日電／據新華社報導，“未來之城”雄安新區境內確認發現8座古城遺址，並在其中發現大量文化遺存，綿延數千年，傳承脈絡清晰。



記者28日從河北省文物考古研究院雄安新區文物保護與考古工作站瞭解到，這8座古城遺址分別為南陽遺址、古賢遺址、城子遺址、雄州古城遺址、安州古城遺址、新安古城遺址、鄚州城遺址和古州城遺址。



2017年4月1日，河北雄安新區設立。同年5月，雄安新區文物保護與考古工作站揭牌。隨即，一支聯合考古工作隊實施考古前置，對全域1770平方公里進行拉網式文物調查和勘察。



到目前，已開展專題考古10項、基本建設考古23項，勘探面積682萬平方米，發掘面積2萬多平方米，出土文物4000餘件，確認不可移動文物263處，其中包括8座古城遺址。



河北省文物考古研究院團隊對南陽遺址及其周邊區域進行了考古調查，發現“大南陽”遺址聚落群，面積近18平方公里，文化遺存年代自新石器時代晚期延續至宋金時期，持續近3000年。



通過發掘基本確認南陽遺址主體文化內涵是東周至漢代的燕文化。遺址已發現兩座戰國城址，這是迄今為止雄安發現最早的城址遺存。



雄安新區文物保護與考古工作站負責人雷建紅說，南陽遺址的考古發現，揭開雄安城市考古序幕，鈎沉雄安新區從新石器時代晚期到宋金時期的歷史脈絡，揭示其深厚的燕文化內涵。

