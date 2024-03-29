彭麗媛會見德國伯樂中文合唱團師生代表

中評社北京3月29日電／據新華社報導，3月28日下午，國家主席習近平夫人彭麗媛在北京市第三十五中學會見來華參訪的德國伯樂中文合唱團師生代表。



3月的北京，春暖花開，生機盎然。彭麗媛來到學校書院，受到師生們熱情歡迎。



彭麗媛對伯樂中文合唱團師生再次訪華表示熱烈歡迎，祝賀合唱團10年來堅持用歌聲傳遞友誼，結出累累碩果。彭麗媛表示，在大家共同努力下，合唱團搭建起一座中德文化交流橋梁，成為中德友好的亮麗名片。希望同學們用音樂這把金鑰匙解鎖中文新世界，在優美的旋律中感受中國文化的魅力，做新一代中德友好的使者。



合唱團協會主席米爾曼感謝彭麗媛一直以來對合唱團的關心和支持，表示通過“唱歌學中文”，越來越多德國青少年瞭解和喜愛中國，他們將繼續積極架設音樂和中文的交流之橋，不斷增進德中青少年相互理解和友誼。



合唱團學生代表用中文向彭麗媛匯報各自學習情況和經歷以及對中國的熱愛，表示將繼續努力學好中文。



彭麗媛與師生們親切互動，稱讚同學們中文說得越來越好，表示相信這次中國之行將進一步加深他們對中國的瞭解，鼓勵同學們回國後向家人和朋友分享在中國的見聞和感受，繼續書寫中德友誼佳話。



合唱團同學們向彭麗媛贈送記載彭麗媛同合唱團10年友好交往的紀念相册。彭麗媛向同學們贈送一幅中國書法作品，鼓勵他們在學習中文的道路上不斷進步，更上一層樓。



學生們共同演唱中德兩國歌曲，贏得熱烈掌聲。

