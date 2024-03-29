普京：西方供烏F16戰機勢被摧毀

圖：普京27日表示，西方若向烏克蘭提供F-16戰機，俄軍必將其摧毀。\路透社 中評社北京3月29日電／據大公報報導，俄羅斯總統普京27日駁斥西方國家關於“俄羅斯企圖進攻北約國家”的說法是“一派胡言”。當被問及西方國家計劃向烏克蘭提供F－16戰機時，普京表示，F－16並不會改變烏克蘭局勢，俄軍將摧毀這些戰機，就像摧毀坦克、裝甲車和其他西方武器一樣。他補充說，F－16可搭載核武器，“即便它們從第三國機場起飛，它們也將成為我們的合法打擊目標，無論它們位於何處”。



當地時間27日，普京前往位於俄羅斯中部的特維爾州托爾若克進行工作訪問。在與俄國防部在當地的一個空軍培訓中心的飛行員交談時，普京說：“關於我們將在進攻烏克蘭之後襲擊歐洲的說法完全是胡說八道，（西方國家）恐嚇本國人民，只是為了從他們那裡榨取錢財，尤其是在經濟衰退和生活水平下降的背景下。”他強調，不是俄羅斯向北約國家邊界推進，而是北約向俄羅斯邊境擴張。



烏克蘭外長庫列巴27日稍早聲稱，F－16戰機將在未來幾個月內抵達烏克蘭。普京表示，這不會改變戰場局勢，“我們將摧毀這些飛機，就像我們今天摧毀坦克、裝甲車、多管火箭發射器和其他裝備一樣”。他特別提到，F－16戰機可搭載核武器，即便這種飛機從第三國機場起飛，也將成為俄軍的合法打擊目標。英國《鏡報》稱，普京威脅要襲擊充當烏軍F－16基地的北約軍用機場。



部署戰機尚需數月



美國於2023年8月批准丹麥和荷蘭等盟友向烏克蘭交付美製F－16戰機，並宣布美軍將親自對烏克蘭飛行員進行培訓，英國、丹麥等國亦參與了對烏軍的培訓。本月22日，烏媒援引英國方面消息稱，首批10名烏克蘭飛行員在英國完成駕駛F－16戰機的基本訓練，將前往法國參加高級培訓課程的學習。



《紐約時報》披露，西方國家共承諾給烏克蘭45架F－16戰機，但烏克蘭到今年春末只能收到6架，而將其部署到戰場至少要到7月以後。報導指出，具體何時交付戰機、到底能提供多少架、飛行員及維護人員培訓能否跟得上，這些都存在很大的不確定性。庫列巴27日亦承認，交付F－16戰機是一個非常複雜且棘手的問題，“你永遠不知道事情會如何改變”。

