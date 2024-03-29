中美關係新評論：樹立正確戰略認知

中評社北京3月29日電／據新華社報導，國家主席習近平27日在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習主席在會見中高屋建瓴地指出，美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，保持中美關係止跌企穩的勢頭，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。



去年舊金山中美元首會晤，習近平主席提出“五個共同”支柱，撐起中美關係“舊金山願景”，其中居於首位的就是“共同樹立正確認知”。“如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。”本次集體會見，習主席再次強調“樹立正確認知”對於中美關係的基礎性關鍵性作用，充分體現了對中美關係“症結所在”和“當務之急”的深刻思考。



近年來，中美關係遭遇嚴峻困難，根源在於美方一些人抱持冷戰和零和博弈思維，執意將中方定位為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰，嚴重扭曲對華認知。錯誤的認知，必然導致錯誤的政策、錯誤的行動、錯誤的結果。中美要找到正確相處之道，首先要共同樹立正確認知。有了正確認知，相互尊重、和平共處、合作共贏才有基礎。正如新加坡知名戰略學家馬凱碩所說，發展中美關係，最忌因短視和淺見而導致戰略誤判，中美需要消除存在的信息不對稱，彼此樹立正確的戰略認知。



衹有樹立正確戰略認知，才能理性處理差異分歧。中美從接觸第一天起，就知道是在和一個在政治體制、發展階段等諸多方面很不相同的國家打交道，但這些差異的存在並沒有妨礙兩國打破堅冰建立外交關係，也沒有妨礙雙方基於共同利益深化合作，更沒有妨礙雙方為世界和平繁榮作出共同貢獻。中國共產黨領導和中國社會主義制度，得到14億多中國人民的擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。中國不會成為另一個美國，美國也無法依照自己的好惡改造中國，這就需要尊重彼此的選擇。今年是中美建交45周年。45年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定了一個中國原則，打開了塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往。45年來，中美關係克服困難、排除干擾、砥礪前行，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大，達到前所未有程度。“萬物並育而不相害，道並行而不相悖”，中美關係近半個世紀風雨兼程，如同歷史長河大浪淘沙，以更開闊的胸懷看待差異，以相互尊重的態度接受不同，這是歷史沉澱賦予兩國關係的本源啟示。

