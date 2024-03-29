韓國首爾巴士司機罷工　影響早高峰

圖：韓國首爾巴士司機28日罷工，大量巴士停在停車場。＼路透社 中評社北京3月29日電／據大公報報導，據韓聯社報導：因不滿薪資過低，韓國首爾巴士工會自28日凌晨開始罷工，為2012年以來首度。首爾近98%的巴士停駛，嚴重影響當日早高峰期間的通勤狀況。



巴士工會擁有65家公司的約1.8萬名會員。工會與資方在27日至28日凌晨進行長達11小時的談判期間，就工會提出的每小時工資增加12.7%的要求未能達成一致，談判破裂。隨即工會立即舉行罷工，影響範圍覆蓋首爾的7210輛市內巴士，佔該市巴士服務的97.6%。



28日早上8時，首爾南部洛城台站附近一向熙熙攘攘的巴士站依然冷清，途經該站的多條巴士線路暫停營運，給早高峰乘客帶來了巨大不便。罷工還令許多不知情的通勤者措手不及，許多人在得知巴士停駛後緊急尋找替代交通工具。當局增加了早晚高峰地鐵運營，並將地鐵運營時間從凌晨1時延長至凌晨2時。全市25個區政府提供緊急免費接駁車服務，將乘客快速送往地鐵站。



首爾市官員表示，在罷工發起約11小時後，首爾巴士工會在市政府的調解下，與僱主達成了加薪4.48%，以及65萬韓圜（約3768港元）假期獎金的協議。隨後，巴士司機立即返回工作崗位，晚高峰前首爾的巴士服務已完全正常化。