中評聚焦：共建南海命運共同體 博鰲獻策

博鰲論壇2024年會“以合作為引領，共建南海命運共同體”主題論壇3月28日下午在BFA國際會議中心舉行。（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月30日電（記者 郭至君）過去一年以來，南海局勢在惡化，如何應對南海問題已經超越南海問題本身，成為複雜的地緣政治問題，關係到東亞地區的和平與穩定。在今年的博鰲亞洲論壇上，8位資深專家齊聚一堂，共同探討南海之問的解決之道。



中國氣候事務特使、聯合國前副秘書長劉振民首先發言，他說，東亞國家應吸取歷史教訓，珍惜當前的和平局面。東亞國家應總結區域合作的好經驗，珍惜當今的經濟發展與繁榮局面。東盟國家與中國應認真總結過去30年處理南海問題的經驗，通過雙邊談判找到區域解決問題，避免域外國家干擾區域國家的合作。



劉振民說，東亞人民應覺醒，聯合自強是正道，東盟國家和中國應正視南海問題的存在，努力防止南海局勢失控：一是繼續堅持雙軌思路應對南海問題，即中國與東盟國家共同努力維護好南海的和平穩定，中國與有關東盟國家通過談判解決南海爭議。二是域外國家應支持我們通過談判公平公正解決，應避免選邊站隊支持一方來打壓另一方。三是南海周邊各國應著眼長遠，尋求和平共處，使南海成為和平之海也成為合作之海。四是中國與東盟國家應積極持續構建藍色夥伴關係，把南海建設成為中國與東盟的新能源基地，既確保南海的可持續發展，又為應對全球氣候變化作出本地區的貢獻。“南海的地位對支撐東亞經濟至關重要，東亞國家要堅決反對任何國家任何人在南海挑戰事端，努力維護好南海地區的和平穩定，確保東亞地區的和平發展繁榮。”他說。

