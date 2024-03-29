特寫：瑙魯總統阿迪昂圓夢古城西安

中評社北京3月29日電／據新華社報導，“我一直夢想來到這裡，領略中國豐富的歷史和文化。”正在對中國進行國事訪問的瑙魯共和國總統戴維·阿迪昂26日至27日到訪古城西安，為此次跨越大洋的“中國行”定格下難忘的圓夢時刻。



27日上午，阿迪昂來到秦始皇帝陵博物院。駐足兵馬俑一號坑前，感受著秦朝軍團的磅礴氣勢，阿迪昂細細欣賞，並不時提問：考古挖掘如何進行？怎樣保護文物？一個小時的參觀過程中，博物院專家進行了細致講解，一一解開阿迪昂心中的疑問。



“在兵馬俑二號坑的考古發掘中，我們設置了可移動式考古工作艙，營造出相對獨立的空間，給發掘工作提供了穩定的環境，以更完整提取考古資料信息並保護出土文物。與此同時，考古發掘與文物保護的科技水平還在不斷提升。”秦始皇帝陵博物院院長李崗向阿迪昂介紹了兵馬俑發掘的過程，以及近年來出土文物保護和展示的進展。阿迪昂頻頻點頭，並饒有興致地“打卡”留念。



“感受中國悠久的歷史，參觀舉世聞名的兵馬俑，使我夢想成真。”結束參觀時，阿迪昂在留言簿上這樣寫道。

參觀過程中，如織的游人令阿迪昂一行印象深刻，激發著瑙魯客人與中方深入交流、互學互鑒的意願。



“我們想更多瞭解西安是如何發展旅遊業的，把在中國學到的經驗帶回瑙魯。希望中國助力瑙魯這個島國進一步發展和進步。”阿迪昂說。隨行的瑙魯基礎設施發展、環境治理和農業、體育部部長傑西·傑裡邁亞感慨，陝西是古絲綢之路的東方起點，希望瑙魯民眾有機會能來到西安看一看，瞭解中國厚重的歷史和燦爛的文化。



此訪是今年1月中瑙復交後，瑙魯總統首次對中國進行國事訪問。訪華期間，阿迪昂還訪問了北京，結束西安的行程後前往海南繼續訪問。