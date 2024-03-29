馬英九訪陸　盧業中：可讓兩岸敵意稍緩和

政大外交系教授盧業中。（中評社 資料照） 中評社台北3月29日電／針對馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，政治大學外交系教授、也是中國國民黨“立法院長”韓國瑜力邀擔任台灣民主基金會執行長的盧業中28日在政論節目指出，兩岸目前的敵意在螺旋上升當中。如果有任何機制可以讓兩岸之間稍微緩和一些，或至少讓這個敵意不要再直線增加，這個都是好事。



盧業中說，兩岸民間看對方的社會也不如過去有正面觀感，這樣就算短期內沒有衝突甚至戰爭，但和平恐難維持。馬英九去年訪陸掀起當地民眾熱烈風潮，這在現階段是蠻重要的關鍵。



根據《中時新聞網》報導，盧業中28日在政論節目《新聞大白話》表示，馬英九是一位蠻有魅力型的政治人物，可以看到他先前去中國大陸訪問時，在當地的民眾當中也引起了相當的一個風潮。這個部分在現階段來說，其實還蠻重要的，因為兩岸之間不管學生之間的交流等，數量也是急遽地在降低。



盧業中強調，目前兩岸的民間看對方的社會、看對方的民眾，基本上也不如過去，還有一些正面的觀感。所以兩岸的民族主義，如果完全只考量到自己的話，那後續就算兩岸短期之內沒有衝突、沒有戰爭，但是這樣子的和平恐怕也會比較難維持下去。這會是最大的一個關鍵。