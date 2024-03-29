中評社北京3月29日電／網評：讓就業服務更“智慧”



來源：人民網 作者：邱超奕



要用足用好數字技術，推動智慧就業走深走實，為廣大求職者和招聘單位提供更快更准、更高質量的就業公共服務



在上海，高校畢業生擇業對接會首次設置智慧就業專區，能“刷臉”投簡歷的“1號求職機”吸引不少人嘗試；在浙江杭州，一場大學生專場招聘會上線AI面試官，能模擬專家培訓面試技巧；在山東濟南，一場“春風行動”直播帶崗，線上互動達20萬人次……近期，數字技術、智慧服務加速融入各地的春季招聘，為求職者帶來新體驗。



智慧就業服務，為更好解決就業總量壓力和結構性矛盾提供了新路徑。2024屆高校畢業生規模預計1179萬人，當前農民工總量近3億人，登記在册經營主體數量達到1.84億戶，就業與用工對接需求與日俱增。但是，一邊是求職者對未來工作不夠瞭解、選擇困難，一邊是企業對人才情況掌握不清，一定程度上影響了就業匹配度和成功率，就業信息不對稱問題亟待解決。以數字技術為支撐的智慧就業服務，能有效降低求職招聘的搜尋成本和溝通難度，破解信息不對稱難題，提升就業服務質效。



隨著數字技術不斷升級，智慧就業在就業公共服務中發揮出更大作用。比如，對求職者而言，線上招聘不僅增加了就業渠道，還有效延展了招聘活動的內容和範圍。與線下招聘相比，其傳播範圍更廣、程序更簡便。這大大便利了異地求職，同時有利於集成更多招聘企業和人力資源機構的信息，提供更豐富的就業機會。今年的《政府工作報告》提出，“優化就業創業指導服務”。著眼未來，要用足用好數字技術，推動智慧就業走深走實，為廣大求職者和招聘單位提供更快更准、更高質量的就業公共服務。



通堵點，強化人崗匹配。當前，部分院校學科專業結構與產業發展需求不匹配，是形成就業結構性矛盾的一個重要原因。加強校企合作，搭建教育和產業數據互通的智慧平台，有利於院校及時掌握不同專業的就業情況，動態調整招生計劃和學科設置，形成更精準的“就業—招生—培養”聯動反饋機制。



補短板，提升就業質量。我國製造業加快向高端化、智能化、綠色化轉型，對許多一線崗位提出更高的數字技能要求，並催生了智能製造工程技術人員等新職業。填補新型技能人才缺口，企業自主培養能力有限，智慧就業服務則大有可為。比如，將就業與培訓緊密結合，運用短視頻等平台開發、推廣技能培訓課程，幫助落實終身職業技能培訓，這有助於加快提高勞動者素質，實現更高質量就業。



聚合力，完善政策鏈條。穩就業是一項涉及多部門、多主體、多環節的系統工程。無論是加強減稅降費、資金獎補、融資便利等相關政策配合，還是打造就業監測、用工對接、兜底幫扶等就業服務閉環，都有必要加快構建一體化、數字化信息管理平台，通過業務聯動、數據共享、科學管理等匯聚穩就業合力，讓智慧服務更好支撐就業創業全過程。



全面實施數字人社建設行動、更多事項“智能聯辦”、建設全國統一的就業公共服務平台……今年全國兩會上，人力資源社會保障部主要負責人介紹了下一步工作，“數字賦能打造智慧服務”是重點之一。隨著智慧就業服務加速普及，“政策找人”會更給力，“人崗匹配”將更精準，從而讓高質量充分就業惠及更多群眾。