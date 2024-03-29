探訪美國巴爾的摩大橋坍塌現場

這是3月26日在美國馬里蘭州巴爾的摩拍攝的坍塌的大橋。（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據新華社報導，美國馬里蘭州巴爾的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大橋坍塌事故發生時，這座大橋已通車47年。大橋長約2.6公里，年通車量約為1150萬輛次，是695號州際公路的重要樞紐，也是巴爾的摩港的門戶。



26日凌晨，一艘集裝箱船在駛離巴爾的摩港後失去動力撞上“弗朗西斯·斯科特·基”大橋，致大橋坍塌，橋上8名施工人員落水，其中2人獲救，6名失蹤人員被推定死亡。據馬里蘭州警方公布的最新消息，目前已打撈起兩具失蹤人員遺體。



新華社記者26日探訪坍塌現場時看到，通向殘留橋面的道路上已設立路障阻擋人員靠近，部分斷裂的橋面和支撐結構淹沒在水中。大橋坍塌導致695號州際公路東南段線路中斷，雙向車道都已關閉，車輛正在繞行。此外，巴爾的摩港也處於關閉狀態。不少當地市民專門驅車前往附近，遠遠眺望已經解體的大橋。



事發時拍攝的視頻畫面顯示，當集裝箱船接近大橋時，一股股黑煙隨著燈光閃爍時隱時現。隨後這艘船撞上橋柱，導致大橋坍塌。



據瞭解，船員在事故發生前向有關部門報告了電力故障，並發出求救信號，相關部門獲悉後開始阻斷車輛駛入大橋。然而，在大橋上進行維修作業的幾名工人卻未能及時撤離。



據失蹤和遇難工人的同事透露，他們來自墨西哥、洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多。大橋坍塌發生於26日凌晨1時30分左右，當時橋上的工人可能正處於維修作業的間歇，在車內休息。



美國馬里蘭州州長韋斯·摩爾27日接受媒體採訪時，對於相關部門是否得以向橋上的施工人員發出預警的問題，他並沒有清晰回應。總部位於巴爾的摩的“真實新聞”總編輯馬克西米利安·阿爾瓦雷斯表示，讓人震驚的問題是，為什麼那些半夜在橋上、在巨型船只穿行其下的潛在危險環境中工作的人，竟然沒有與緊急調度直接聯繫的渠道？

