外企高管密集訪華彰顯中國市場“磁吸力”

中評社北京3月29日電／據新華社報導，商務部新聞發言人何亞東28日在商務部例行新聞發布會上說，近期各行各業跨國公司高管密集訪華，感受中國經濟回升向好的濃濃春意，彰顯中國市場的強大“磁吸力”。



何亞東介紹，商務部負責人近期會見了蘋果、高通、奔馳等20多家跨國公司全球負責人，這些跨國公司涵蓋醫藥、汽車、食品、金融、化妝品、電子信息、化工能源等各個領域。中方向跨國公司介紹了中國堅定不移推進高水平開放、持續優化營商環境方面的政策舉措，以及加快發展新質生產力帶來的投資機遇，歡迎跨國公司積極參與現代化產業體系建設，在中國實現更大更好的發展。跨國公司高管紛紛表示看好中國市場前景，將持續投資中國。比如美國蘋果公司表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是其重要的市場和關鍵供應鏈夥伴，蘋果公司將持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。德國瓦克化學公司表示，將堅定投資中國，助力化工、汽車、能源等行業綠色低碳轉型。



“總的來看，跨國公司對‘投資中國’依然信心十足。”何亞東說，今年1至2月，我國新設外商投資企業數量同比增長34.9%，也印證了這一點。中國不斷以更高水平的開放鏈接世界。選擇中國，就是選擇機遇；投資中國，就是投資未來。商務部將一如既往地歡迎各國企業來華投資興業，共享中國高質量發展的紅利。