外交部：敦促韓方在南海問題上謹言慎行

中評社北京3月29日電／據新華社報導，針對韓國外交部發言人近日連續就南海問題發表罔顧事實的評論，外交部發言人林劍28日在例行記者會上表示，中方對此強烈不滿並已向韓方交涉，敦促韓方在南海問題上謹言慎行。



“中方已就菲律賓向仁愛礁運補事闡明立場。我願再次強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，歷來是中國的領土。”林劍說，3月23日，菲律賓再次違背自身的承諾，派1艘運補船和2艘海警船，以運補生活物資的名義，非法侵闖仁愛礁鄰近海域。實際上，菲方此次運補根本不是運輸生活物資，而是維修加固非法“坐灘”軍艦的建築材料，目的是企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所，以此實現對仁愛礁的永久非法侵占。



林劍表示，菲方出爾反爾，言而無信，嚴重違反多次向中方作出的承諾，嚴重違反《南海各方行為宣言》第五條的規定。面對菲方船只的強行衝闖，中國海警不得不採取必要執法措施，現場操作正當合法、專業克制，無可非議。中方要求菲方立即停止侵權挑釁，如其一意孤行，中方必將繼續採取堅決措施維護自身領土主權和海洋權益。



“南海的航行自由從來都不是問題，每年10萬艘以上的商船航經該海域，至今沒有一艘商船遇到阻礙。”林劍說。



林劍表示，韓國不是南海問題的當事方，近來有關做法無助於維護南海和平穩定，更不利於中韓關係發展。中方敦促韓方在南海問題上謹言慎行。