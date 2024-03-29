日中經協理事：期待更多對外開放的聲音

從上海虹口區北外灘空中俯瞰中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴片區（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據新華社報導，以“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”為主題的博鰲亞洲論壇2024年年會3月26日起在中國海南博鰲舉行。日中經濟協會理事高見澤學日前接受新華社記者專訪時表示，中國為推動構建開放型世界經濟而採取的系列舉措，有助於對衝單邊主義、貿易保護主義的消極影響，期待中國傳遞出更多對外開放的聲音。



高見澤認為，中國積極培育和發展新質生產力，在全球範圍內率先建設數字社會，在數字革命、智能製造、產業鏈重構、生產要素高效利用等方面發揮主導作用，這些都有助於建立創新高效的商業模式。



回憶起今年1月到訪廣州和北京體驗自動駕駛的經歷時，高見澤表示，中國充分發揮自身優勢，敏銳捕捉到數字技術發展等新機遇，在科技領域取得的成果令人震撼。他認為，中國車企在海外市場拓展自動駕駛業務將取得成功，帶來影響世界的移動出行革命。



高見澤認為，中國致力於高質量發展，堅持對外開放，其開放創新帶來的成果也將為世界經濟發展提供新動力。



談及亞洲地區經濟發展前景時，高見澤說，亞洲經濟前景良好，不斷湧現新的生產基地和新的市場，正成為全球資本的投資熱土。在質與量兩方面，亞洲經濟都有巨大增長潛力。為吸引更多投資，亞洲地區各國應致力於完善基礎設施、培育人才，並不斷開拓市場。



高見澤強調，鞏固亞洲地區各國相互依存關係十分重要，應融合各國獨有優勢，持續推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等經貿安排，激發亞洲地區更多活力。



