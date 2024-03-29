博鰲論壇丨科技革命“奇點”離我們有多遠？

3月26日，博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇上，中外嘉賓討論科技革命“奇點”（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據新華社報導，從原始社會的鑽木取火，到工業革命時蒸汽機、燃油機等的發明，再到如今的海洋深潛、太空探索……人類歷史上的科技“突破”，一直在提醒我們：許多曾經的“幻想”，可以變成現實。



科學家常常將人類科學技術“爆炸式飛躍”的時間點，稱為科技革命“奇點”。在正在舉行的博鰲亞洲論壇2024年年會上，中外嘉賓認為，科技革命“奇點”給人類的生產生活方式和世界面貌帶來極大改變，許多曾經棘手的難題，會變得“突然有了好的辦法”。



博鰲亞洲論壇咨委、芬蘭前總理阿霍認為，移動通訊的出現，替代了原本需要耗費大量資源和人力去架設的線路，也迎合了人們對便捷溝通的需求。現在世界面臨的生態環境、人口老齡化等問題，突破性的技術將發揮非常重要的作用。



“如今，人工智能和計算機的發展，使我們對外太空的探索更加有力。”澳門科技大學協理副校長、澳門空間技術與應用研究院院長張可可說，未來人類甚至可能改造外星環境，居住在更廣闊的空間裡。



當今世界，顛覆性技術正在產生相互賦能趨勢。生物3D打印、量子計算、可控核聚變能源、納米技術、腦機接口、自動駕駛汽車、人形機器人……一個個看似“超越現實”的科技創新成果，正在加速呈現，科技領域“大突破”時代似乎就要到來。



韓國首爾大學電子與計算機工程系教授李炅武談到，2017年一項針對人工智能科學家的問卷調查結果顯示：大多數參與者預測下一輪科技革命“奇點”將會在2045年到2090年之間產生，在2060年最有可能出現。



“如果現在再問同樣的問題，可能會有不同的答案。”李炅武說，“我覺得5年之後，這個‘奇點’就可能出現，因為人工智能正在以前所未有的速度發展。”

