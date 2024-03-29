第三屆博鰲全球健康論壇將於7月在京舉辦

中評社北京3月29日電／據新華社報導，3月27日，博鰲亞洲論壇2024年年會期間，博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會專場發布會暨“投資亦莊”主題推介會在海南博鰲舉行。會上正式發布，博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會將於2024年7月16日至18日在北京國家會議中心舉辦。



博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會是衛生健康領域的綜合性國際化交流平台，自2018年設立以來，始終聚焦前沿議題和最新科技，積極推動全球健康事業和健康產業的高質量發展。第三屆大會將繼續開展務實行動，履行全球承諾，有效凝聚各方力量和共識，大力促進衛生健康領域國際合作，為增進世界人民健康福祉作出有益貢獻。



北京市委常委、教育工委書記於英傑表示，北京將與博鰲亞洲論壇共同主辦全球健康論壇第三屆大會，展示北京服務、深化合作交流，為北京打造國際交往中心注入新動力，為實現高質量健康發展奠定新基礎。北京經濟技術開發區工委副書記、管委會主任孔磊表示，經開區將以承辦大會為契機，不斷推進高水平改革開放、高效率要素配置，更好培育新質生產力，以“聚”促“變”，優化產業結構，提升城市發展能級，當好首都高質量發展開路先鋒。



全球健康論壇第三屆大會由博鰲亞洲論壇和北京市人民政府共同主辦，全球健康論壇大會組委會和北京經濟技術開發區管委會共同承辦。大會將以“健康無處不在——可持續發展的2030時代”為主題，設置1場開幕大會，20餘場分論壇，以及中外部長與企業家對話會、跨國公司CEO圓桌會、企業家閉門對話會、專業報告及白皮書發布、招商推介會、項目簽約會等多場重要活動。