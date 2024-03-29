指責中國　美財長耶倫遭遇“輿論翻車”

2021年9月28日，美國財政部長耶倫在華盛頓出席國會參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證會。（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據新華社報導，美國財政部長珍妮特·耶倫27日在佐治亞州諾克羅斯市造訪一座光伏電池工廠時，指責中國新能源產業“產能過剩”，卻未料在輿論場遭遇“大型翻車現場”——在媒體相關報導的評論中，網民紛紛對美國財長反唇相譏。



耶倫在這座光伏電池工廠講話時說，她對中國新能源行業“過剩產能外溢至全球感到擔憂”。按照她的說法，這些“過剩產能打亂全球價格，損害美國企業和工人”。



耶倫這一言論經媒體報導後，立即引來網民嗆聲。



“抱怨中國發展了更多綠色能源技術，就像一個舉重運動員不訓練，卻抱怨另一個舉重運動員能舉更重一樣。”一名網民在雅虎新聞網站相關報導的評論中寫道，“氣候變化一直被描述為世界末日，我們必須全力阻止地球毀滅，但現在情況卻是，發展更多綠色能源反倒突然變成了一個問題。”



“如果中國增加生產讓價格下降，這有什麼不好嗎？”另一名網民反問道，“一些美國製造商可能會受損，但如果整體結果是太陽能、風能、混合動力或電動汽車等價格下降，這難道不好嗎？我倒是希望看見美國每一座房屋頂上都有太陽能電池板。”



一名網民對耶倫所稱“全球價格”提出疑問：“什麼叫全球價格？價格是基於製造成本、運輸和利潤率定的。任何製造商都能給自己的東西定價。”

