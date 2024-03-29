羅森柏格訪台　陳玉珍：關心賴清德就職演說

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月29日電（記者 俞敦平）針對美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）將於下週訪台，中國國民黨金門選區“立委”陳玉珍29日上午表示，羅森柏格的訪問可能與賴清德的就職演說內容有關，美國不希望在當前全球緊張局勢下，再出現新的衝突點。



根據台灣媒體報導，AIT主席羅森柏格計劃於下週訪問台灣，這是她今年第二次訪台。此行的重點是關注賴清德的就職演說，以及在台灣政權交接期間對兩岸局勢的影響。



對此，陳玉珍表示，羅森伯格的訪問可能與賴清德的就職演說有關，特別是在美中關係緊張的背景下。儘管美中之間存在競爭，但雙方仍保持密切的溝通渠道。美國不希望在當前全球已有烏俄和以哈兩場戰爭的緊張情況下，再出現新的衝突點。



陳玉珍進一步指出，美國政府經常對台灣政府發表意見，甚至可能影響賴清德在就職演說中的言論。她質疑這是否意味著美國政府想對台灣的內政事務發表看法。她呼籲大家思考，台灣是否應該成為美中兩大強權競爭中的一枚棋子，並反思兩岸關係的未來走向。她希望政府與人民能瞭解台灣在國際政治中的微妙地位，好好思考如何在大國競爭中維護自身利益和主權。