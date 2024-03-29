恐襲回潮　國際反恐合作該如何重啟

（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據中國青年報報導，3月22日晚，俄羅斯首都莫斯科發生一起恐怖襲擊事件，這是20年來，俄羅斯遭遇的最嚴重恐怖襲擊，已造成500多人死傷；3月26日下午，中方企業承建的巴基斯坦開普省達蘇水電站項目車輛在途中也遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、 1名巴方人員遇難；今年1月3日，伊朗東南部城市克爾曼市發生連環爆炸，現場造成84人遇難，284人受傷……隨著俄烏衝突、巴以衝突持續延宕，恐怖勢力似有重新抬頭跡象，更令人擔憂的是，曾經令全球同仇敵愾的恐怖襲擊，眼下卻成為一些國家相互利用、加劇國家和政治陣營對抗的“武器”。



中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉接受中青報·中青網記者採訪時表示，從目前的國際形勢及國際政治發展來看，國際反恐合作恐難恢復到昔日水平。



局勢動蕩 極端勢力借機回潮



俄羅斯衛星通訊社3月25日報導稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當日表示：“沒有任何一個城市、任何一個國家能夠完全免受恐怖主義威脅。”



澳大利亞智庫經濟與和平研究所（IEP）3月6日發布的《2024年全球恐怖主義指數報告》顯示，2023年恐怖主義造成的死亡人數高達8352人，相比前一年增加了22%，已經達到2017年以來的最高水平。報告還指出，在2023年之前的幾年裡，恐怖主義一直在下降或保持穩定，然而在2023年裡，恐怖主義的增長百分比達到2012年以來的最高值，這種態勢反映出恐怖主義有重新抬頭跡象。聯合國副秘書長、反恐怖主義辦公室負責人沃倫科夫在3月2日的會議上指出，當前恐怖主義依舊對國際和平與安全構成重大威脅。



在巴以衝突、俄烏衝突等地區熱點衝突不斷升級、陣營對抗不斷加劇的背景下，國際恐怖主義與極端勢力找到了重新回潮的機會。對此，李偉以巴以衝突為例分析說，美國等一些西方國家毫無底線地支持以色列針對巴勒斯坦人恃強凌弱的做法，使得一些極端勢力和恐怖主義組織出現了回潮的態勢，“巴以衝突令國際社會出現巨大分裂，實際上對於催生或刺激恐怖襲擊活動（回潮）都起著重大的作用”。

