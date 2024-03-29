台前空軍副司令張延廷：大陸慢慢收網要玩真的

台灣前空軍副司令張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月29日電／大陸福建海事局、東海航海保障中心、上海海事局在台灣海峽西側水域聯合巡航，要求漁船讓道。台前空軍副司令張延廷認為，大陸這次慢慢在收網，要玩真的。他甚至覺得，以前大陸是喊話代替行動，現在則要以行動代替喊話，看得出有點轉變。



根據《中時新聞網》報導，張延廷28日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸這次慢慢在收網，要玩真的。不然不會這樣子，喊前面的漁船讓道，大陸這動作，恐怕將來前面有台灣的漁船也要讓開，不只是對大陸漁船。若不讓開，大陸一些執法的行動就會展開。



張延廷接著指出，感覺以前大陸是喊話代替行動，現在則要以行動代替喊話，看得出來有點轉變。



另外，張延廷也點出，3個月不到，為何國軍會發生9起自傷案？那是因為以前要求少，現在要求上軌道，有人不適應。以前放水，現在則按照SOP來做，就會有人受不了。而目前軍方的編現比太低，要100個人，卻衹有70個人，也就是要10個就衹有7個，還有兩個要休假，就僅5個，10個人的事卻要5個人來做。



主持人問到，可以理解“國防部長”邱國正的壓力，家里又出事。張延廷回應說，“當然，一個蠟燭多頭燒”。