“一帶一路”2.0如何建？代表熱談

博鰲論壇2024年會“高質量共建‘一帶一路’”主題論壇3月29日上午在BFA國際會議中心舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月30日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“全球地緣政治展望”主題論壇29日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。來自中國、巴基斯坦、哈薩克斯塔、尼泊爾等國的官員及專家，就如何推動“一帶一路”2.0、共建“數字絲綢之路”、為“一帶一路”國家經濟轉型和產業結構調整注入新動能等議題展開深入研討交流。



前歐洲復興開發銀行行長蘇馬·查克拉巴蒂表示，對於“一帶一路”部分項目的實施需要進行更加精細化的設計，使得這些項目兼顧質量和經濟可行性。另外，因應疫情後世界經濟形勢的變化，必須要對新興經濟體在金融方面的可持續進行關注。



蘇馬·查克拉巴蒂指出，加強“一帶一路”項目落實、實施標準的建設也是非常重要的，除了簡化不必要的流程，在標準制定過程中也最好要讓不同的持份者參與其中。



亞洲基礎設施投資銀行行長金立群表示，自亞洲基礎設施投資銀行創建以來，就一直以促進區域一體化和互聯互通為使命。亞洲基礎設施投資銀行作為一個多邊銀行，就要遵循國際銀行的規則，包括公私營部門在內的所有相關人士都要就項目進行廣泛磋商，並考慮環保、氣候變化等專業相關人士的意見。



金立群說，還有很多人認為“一帶一路”單純是中國的項目，其實這是一種誤解，因為這是一項合作，是所有參與方共同合作，共同為參與的國家及該國的人民帶來好處。



巴基斯坦前總理阿巴西表示，巴基斯坦有一個“一帶一路”的旗艦項目就是中巴經濟走廊，至今已有約十年時間，涵蓋了能源、高速公路、鐵路、空港等項目，此外還有很多各類型項目正在推進中。這些項目在實施前必須滿足經濟可行性和環境可持續性條件，同時還要保持透明，確保資金不流入私人口袋，而“一帶一路”項目的實施也給巴基斯坦人民帶來了實實在在的好處。

