張虎答中評：要將粵港澳打造成世界級灣區

廣東省委常委、常務副省長張虎（中評社 海涵攝） 中評社北京3月30日電（記者 海涵）廣東省委常委、常務副省長張虎3月29日在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上回答中評社記者提問，就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公開發布五年來取得的成效予以介紹。張虎說，五年來，廣東始終牢記總書記的殷殷囑托，堅持以粵港澳大灣區為“綱”，攜手港澳積極推進粵港澳大灣區建設取得明顯成效。主要體現在五個方面：



一是經濟綜合實力再上台階。大灣區經濟總量從2018年10.8萬億元，到2023年突破14萬億元，大灣區以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1／9的經濟總量。實體經濟發展成色更足，廣東已形成新一代電子信息、綠色石化等8個萬億元級產業集群。



二是科技創新能力不斷提升。粵港澳大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心、高水平人才高地等建設全面推進，鵬城、廣州實驗室等“國之重器”相繼布局。目前已經擁有7.5萬家國家級高新技術企業，湧現出華為、騰訊、比亞迪、美的、格力等一批科技領軍企業。“深圳－香港－廣州”科技集群連續四年排名全球第二。廣東區域創新綜合能力，連續7年排在全國第一。



三是內聯外通網絡加速完善。廣東高鐵運營里程達2838公里、“軌道上的大灣區”更加完善，港珠澳大橋建成運營，大灣區主要城市間基本實現1小時通達。大灣區機場群旅客年吞吐能力超過2.8億人次，港口群集裝箱年通過能力超8500萬標箱。航線網絡覆蓋了全球主要城市和世界主要貿易港口。

