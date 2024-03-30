廣東省省長王偉中：堅決扛起經濟大省擔當

廣東省委副書記、省長王偉中（中評社 海涵攝） 中評社北京3月30日電（記者 海涵）國新辦3月29日就“堅定不移推動廣東高質量發展 努力在推進中國式現代化建設中走在前列”舉行發布會。廣東省委副書記、省長王偉中在會上表示，廣東堅決扛起經濟大省要真正挑起大梁的責任擔當，築牢夯實高質量發展的堅實基礎。廣東是經濟大省、人口大省、外貿大省，去年我們的GDP是13.57萬億元，占全國的1／10，連續35年居全國首位；廣東經營主體總量突破1800萬戶，其中企業780萬戶，占全國的1／7。我們“快、准、實”出台有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策措施，著力擴投資、促消費、穩外貿，努力完成2024年經濟增長5%的目標任務。



王偉中說，今年廣東的目標是5%，對於這個目標，我們是有信心、有底氣的。“信心來自於黨中央的決策部署，黨中央明確提出要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。”他表示，我們聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，狠抓項目投資，去年全省工業投資增長22.2%，已經連續36個月保持兩位數的增長，技改投資增長22.4%、增速創6年來新高。今年安排1萬億元的省重點建設項目、超過3200億的產業項目，正在加快推進55個50億元以上的重大製造業項目，同時還儲備了一大批的優質項目。我們將在去年推動超9300家企業開展技術改造、超5000家規上工業企業數字化轉型的基礎上，今年再推動超1萬家工業企業開展技術改造、9200家規上工業企業數字化轉型。



“信心來自於活躍的市場、暢旺的人氣。”王偉中指出，去年廣東省的經營主體淨增172.8萬戶、達到1800萬戶，其中個體工商戶淨增111萬戶，總量突破1000萬戶，企業780萬戶，占全國1／7。今年1－2月，新設的經營主體33萬戶，其中個體工商戶18.2萬戶、企業14.8萬戶。在粵實有人口超過1.5億人，去年全省接待遊客7.77億人次，旅遊總收入超過9500億元，均居全國首位，今年春節期間我們廣東接待遊客7607萬人次，增長68%，實現旅遊收入694億元，增長160%，廣東現在人氣很旺。今年1－2月，廣東經濟運行持續回升向好，工業增長10.6%，消費增長6.1%，投資增長4.3%、進出口增長24.9%。



王偉中表示，我們將抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，能多幹就多幹一些，鞏固和增強經濟回升向好的態勢。在服務企業方面，去年廣東為企業新增減負超過2000億元，今年還將在強化企業創新主體地位、降低物流成本等方面推出一批新的惠企政策，讓企業有更多實實在在的獲得感。



王偉中說，中央部署了新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，非常符合廣東的實際，我們廣東既是製造大省，也是消費大省，我們正在抓緊制定實施方案和配套政策，堅持市場為主、政府引導，加大財稅、金融、要素支持力度，以節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級為重要方向，推進7大領域設備更新改造，開展汽車、家電產品、家裝消費品等以舊換新，切實把政策紅利轉化為發展實效。我們將實現一季度“開門紅”、上半年幹出“好成績”，全年交出優異答卷。

