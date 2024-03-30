艾學峰：廣東創新驅動發展成效顯著

廣東省發改委主任、廣東省大灣區辦主任艾學峰（中評社 海涵攝） 中評社北京3月30日電（記者 海涵）廣東省發改委主任、廣東省大灣區辦主任艾學峰3月29日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，大灣區規劃綱要頒布實施五年以來，廣東在創新驅動發展上取得了顯著成效。



艾學峰說，在這個過程中，企業發揮了主力軍作用，鮮明地體現為“4個90%”，也就是約90%的科研機構、90%的科研人員、90%的研發投入、90%的發明專利申請來源於企業。新形勢下，廣東將繼續讓企業在創新中唱主角，推動一流科技領軍企業向生態主導型和平台引領型企業轉變，培育一批創新鏈“鏈主”企業，壯大專精特新“小巨人”企業，在新領域新賽道加快孵化一批“新物種”企業，形成上下游緊密合作、大中小企業融通創新的良好格局。



艾學峰表示，我們要在政府創新決策中讓企業多參與。健全需求導向的科技項目形成機制，完善與科技企業常態化溝通機制，使企業成為科技創新的“出題人”“答題人”“閱卷人”，讓“聽得見炮聲的人”有話語權。



我們要使創新資源配置向企業多傾斜。推動重大科技基礎設施更多地向企業開放共享，促進高水平科研人才更多地流向企業。大力發展科技服務業，特別是打造覆蓋科技企業全生命周期資金需求的融資體系。



我們要在核心技術攻關中讓企業挑大梁。將省重點研發計劃、重大專項中由企業主導的項目比例提高到80%以上，賦予企業技術路線制定權，支持企業作為“發包方”組織開展技術攻關。



我們要在加速科技成果轉化上給企業多賦能。圍繞集成電路、新型顯示、新型儲能、新材料、生物醫藥等領域的企業需求，加快建設一批旨在推動前沿技術工程化、產業化的中試平台，便利更多科技成果在廣東落地轉化。



我們要在科技體制機制改革中使創新企業受激勵。落實研發費用加計扣除政策，推動一批企業科技成果的示範應用，加快向科技型中小企業開放應用場景，營造有利於企業創新的良好生態。

