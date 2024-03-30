涂高坤：廣東規模以上製造業穩中向好

廣東省工業和信息化廳廳長涂高坤（中評社 海涵攝） 中評社北京3月30日電（記者 海涵）國新辦3月29日就“堅定不移推動廣東高質量發展 努力在推進中國式現代化建設中走在前列”舉行發布會。廣東省工業和信息化廳廳長涂高坤表示，廣東堅持實體經濟為本、製造業當家，製造業是我們的“頂梁柱”和“壓艙石”。作為全球重要的製造業基地，廣東2023年規模以上製造業企業營業收入達17萬億元，製造業增加值占GDP比重達到32.7%，加上與製造業密切相關的生產性服務業，比重超過6成。今年1－2月，廣東規模以上製造業增加值同比增長10.8%，穩中向好的態勢是明顯的。



涂高坤表示，廣東是外資外貿大省，與全球市場、全球產業鏈供應鏈一直以來都是“你中有我、我中有你”，廣東的貨物進出口額中95%屬於製造業產品；2023年製造業產品出口接近人民幣5.4萬億元，其中裝備製造業占三分之二；今年1－2月，製造業產品出口8780億元，同比增長27.2%。廣東製造業通過與眾多國外合作夥伴協同共贏，為全球化發揮了積極作用。



涂高坤說，我們一直相信，沒有“夕陽”的產業，衹有“夕陽”的工廠。無論是衣食住行的傳統產業、“上天入地”的新興產業，還是想象無限的未來產業，都是社會發展所必需的，都非常重要。近年來，廣東製造業加速邁向全球價值鏈的中高端。我們堅持以科技創新推動產業創新，突破一批關鍵核心技術和產品，滿足日益升級的國內外市場需求。廣東擁有包括新型儲能在內的5家國家級製造業創新中心，接下來將發揮更大的作用。我們堅持以產業集群築牢實體經濟的根基，支持10個戰略性支柱產業、10個戰略性新興產業和5大未來產業全面發展，打造生物製造、商業航空、低空經濟等新增長引擎。我們堅持以數字化智能化賦能製造業，引導製造業數字化轉型從“點”延伸成“鏈”、拓展到“面”，推動人工智能賦能新型工業化，加快生產方式綠色轉型，形成綠色生產力。



“在這一過程中，我們致力於讓各類先進優質生產要素向高效益、高質量的製造業領域順暢流動，提高全要素生產率。同時，我們願意繼續與合作夥伴一道，為全球投資者和消費者提供多元化的機會和選擇。”涂高坤說。

