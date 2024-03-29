加快5G衛星融合應用　探建低空智聯網

中評社北京3月29日電／據大公報報導，工業和信息化部等四部門近日印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024－2030年）》提出，加快5G、衛星互聯網等融合應用，支持空天地設施互聯、信息互通的低空智聯網技術和標準探索。



據介紹，低空智聯網依託地面基站和在低空空域內運營的近地設施以及低軌衛星的協同作用，具有高靈活性和移動性，能夠實現按需部署，為缺少基礎設施的偏遠地區提供網絡覆蓋。通過低空智聯網，無人機可以實現信息傳輸網絡化、運行空間數字化、飛行平台智能化。而衛星互聯網具備廣覆蓋、低時延、大帶寬、低成本等優勢。東南大學信息科學與工程學院教授洪偉表示，中低軌衛星網絡與地面“後5G”網絡的融合，可以真正實現無處不在的信息互聯。



北京理工大學空天政策與法律研究院副院長楊寬認為，衛星互聯網在帶來諸多益處和便利的同時，也不可避免地帶來新的法律挑戰和監管難題，其中涉及網絡與數據安全、內容監管、數據跨境流動等。針對該問題，方案提出，推動試點地區政府與企業在低空監管服務基礎設施、網絡規劃建設等方面協同，促進三維高精地圖、氣象數據、通信導航等公共信息開放。鼓勵企業建設智能調度、動態監測、實時情報服務等為一體的飛行服務系統。