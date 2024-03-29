紅麴風暴　內地回收三款小林製藥產品

中評社北京3月29日電／據大公報報導，近日，日本藥企小林製藥含有紅麴成分的保健品召回事件持續引發關注。據日本小林製藥公司當地時間3月28日發布的消息，服用該公司含有紅麴成分的保健品消費者死亡人數增至4人。小林製藥（中國）有限公司27日晚聲明稱，本次自主召回涉及的三款產品均未在中國大陸市場上市銷售，其在中國區域的所有官方電商渠道均已下架。記者檢索發現，本次召回的三款產品在各大電商平台均已下架，但其餘多款產品仍在售。＼大公報記者 任芳頡、盧冶、林凱



當地時間3月22日，日本知名藥企小林製藥在官網發布消息稱，有部分服用了該公司生產的含有紅麴成分保健品的消費者，近期出現了腎臟疾病等病症引發的症狀。該公司表示，目前尚無法證實發病與相關保健品之間的關聯性，但決定對三款產品進行召回，並呼籲消費者停止使用相關產品。目前，小林製藥紅麴保健品風波增至4人死亡，另外有過百宗懷疑因服用紅麴保健產品入院。



消費者通過電商境外購買



小林製藥（中國）有限公司27日晚間發布協助小林製藥株式會社自主召回使用紅麴原料相關產品的聲明稱，本次自主召回涉及的三款產品均未在中國內地市場上市銷售，有中國消費者通過海外跨境平台、境外實體店舖或是其他渠道購買了相關產品，小林製藥將提供產品回收協助。



本次涉及召回的三款產品分別是紅麴膽固醇顆粒、納豆激酶顆粒以及降膽固醇健康輔助顆粒，這三款產品都是含有紅麴成分。據瞭解，紅麴功效幫助降低膽固醇、控制血壓，被做成紅麴膠囊成為熱門的保健食品。過去醫學研究發現，紅麴產品容易受到橘黴素污染，橘黴素本身有腎毒性，而且也被世界衞生組織列為第三級致癌物。



記者28日檢索淘寶、天貓、京東等電商平台發現，這三款產品均已查詢不到，但其他多款產品依然在售。記者諮詢多平台小林製藥官方客服，對方均表示已下架相關產品。



小林製藥27日在官網發布消息，將對相關消費者進行賠償。其公關部門工作人員表示：“針對日本國內，將根據商品種類和數量進行賠償，一件商品賠償2500日圓（約合人民幣120元）的代金券。針對中國大陸方面的賠償問題，目前還在商議階段，具體的一些情況，我們目前還無法回答。”

