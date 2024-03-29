醫生：紅麴素製作偏差會有副作用

中評社北京3月29日電／據大公報報導，這次的“罪魁禍首”紅麴到底什麼來頭？對此，記者採訪到吉林省農安縣人民醫院心血管內科醫生蘇舟。蘇舟表示，“紅麴本身確實有著降壓降脂、活血化瘀、健脾消食等功效。此外，紅麴作為一種天然著色劑還被應用在多種食品的製作過程中。”



蘇舟介紹，小林製藥召回產品成分中的紅麴，在我國已生產和使用1000多年，是麴黴科真菌紫色紅麴黴菌發酵大米製得。紅麴的發酵過程中會產生多且複雜的成分，很難說是哪一種成分出了問題。但以往的一些研究中表明，紅麴在發酵過程中產生的次級代謝產物，如果過量的話會對腎臟、肝臟產生傷害。“如果在製作工藝中有偏差，或者是受溫度濕度的影響，菌群被打破，就會產生一定的毒副作用。大家長期服用保健品，還是建議在醫生和營養師的建議下選擇所需的保健品，並且定期檢查肝腎功能狀態，及時規避受損情況出現。”



對於大家經常購買海外藥品，蘇舟也提醒，“國外使用的單位很可能和中國不一樣，這也是容易導致使用錯誤的原因之一。而且由於各國情況的差異，藥物說明書上的指導建議也存在差異。如果不明確一些重要的藥品信息，如主要成分、適應症、用法用量、不良反應等，將增加用藥風險。比如，一些感冒藥多為復方製劑，購買時一定要瞭解藥品成分，防止在治療過程中聯合用藥造成有些藥物成分疊加過量，引發不良反應。”