海淘保健品風險大　倡加強審核監管

中評社北京3月29日電／據大公報報導，“小林製藥紅麴產品引發的安全事件，不僅揭示了消費者在跨境購買過程中可能面臨的健康和安全風險，同時也暴露了現有監管框架對於快速發展的電商和代購市場適應性的不足。”中國阿聯酋商會（UECN）主席張天澤向大公報表示，針對海外代購市場，尤其是涉及保健品和藥品這一類敏感商品，加強監管是當務之急。



在加強內地電商平台對海外保健品和藥品的審核，以及對海外製造商和供應鏈的監管的同時，提高消費者的安全意識和教育亦不可或缺。



張天澤表示，監管機構應要求所有在內地運營的跨境電商平台加強對平台銷售的海外保健品和藥品的審核責任，驗證賣家資質、檢查產品認證，並確保所有銷售的商品符合國內外的法律法規。平台還應為消費者提供充分的產品信息，包括但不限於成分、副作用、使用說明以及任何可能的健康警告。政府和監管機構應通過建立數據庫、發布召回信息和安全警告等方式，增強信息的可訪問性，讓消費者在購買之前能夠輕鬆獲取到產品的詳細信息。



張天澤同時指出，加強對海外製造商和供應鏈的監管也不可或缺，這可能需要國際間的合作和協調，更有效地追蹤產品來源，確保所有進入國內市場的產品都符合安全標準，對於不符合標準的產品及時採取措施。還要提升消費者的安全意識和教育，通過公共宣傳活動、教育項目等方式，增強消費者對於海外購買保健品和藥品潛在風險的認識，教育他們如何辨識可靠的銷售渠道和產品，以及在遇到問題時該如何尋求幫助。