“沒有哪個城市比香港更適合營商”

中評社北京3月29日電／據大公報報導， 恒隆集團（00010）董事長陳啟宗卸任前發表最後一封《董事長致股東函》，文中詳談對香港的信心，強調由始至終從未對香港失去信心，也無意把總部遷往別處，“沒有城市比香港更適合經營我們的業務。”陳啟宗又指出，中國在未來數十年可能會是個相對和平的地方，經濟會持續增長，相信內地世界級商業地產租賃業務正是投資的好機會。\大公報記者 文 梓



陳啟宗在1991年出任恒隆董事長之時，公司的業務幾乎全集中在香港。於上任後他首要做的便是研究內地的經濟，因此翌年年底便進軍上海。目前，內地收入佔公司租賃收入68%，相信未來佔比也會進一步上升。



港要快速提升高科技水平



在陳啟宗看來，要與內地建立更緊密的經濟聯繫，便需要增進對國家的認知，第一步便是練好普通話。他坦言，內地龐大市場是一個強力誘因，另西方的舉措也在促使我們與內地合作的更為緊密，“不能再如以往般只專注於美國，必須探索更遠的地方，與世界其他大多數地方合作。”陳啟宗建議，香港商人要迅速跟上腳步，對當地語言、習俗、歷史和制度深入瞭解。



除了與其他地方合作，陳啟宗認為，香港還要快速提升在高科技方面的技術水平和適應力。他指出，“現今的香港與1997年以及隨後的首20年相比，已有重大變化。香港過往所享的繁榮，是建基於高地價等不可持續的因素。出現重大轉變是難免的，即使無人能預測會如何發生。事實證明，這個過程並不好受，像香港2019年的騷亂。現在是時候找一種切合本地和國際新現實的新模式。畢竟，唯有變化才是永恆。當外在環境改變，每個人、每個城市、每個國家都必須作出調整，才能求存求榮。”



陳啟宗慶幸集團選對了市場和行業，“我們成功在香港（內地的一部分）營運了63年，在內地也逾33年，並無遷往別處的理由。”他說，未來10至20年，美國經濟按年增長或有2%至3%，但中國增長則可能接近4%至5%。而中國市場里，奢侈品零售業規模的絕對值雖然小，卻有穩步上升的增長。行業的按年增長可能比國內生產總值增長率高出數個百分點。

