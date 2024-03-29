中生製藥：收入有望恢復高速增長

中評社北京3月29日電／據大公報報導，中國生物製藥（01177）董事會主席謝其潤稱，創新產品是公司收入增長的重要動力，今年預計有多個創新產品獲批上市，收入有望重新恢復高速增長。她並料至2025年，公司創新產品數量有望達到20個，屆時公司或有近半的收入來自創新產品，目標在未來10年內，公司成為全球TOP 30的藥企。



中國生物製藥昨日公布截至去年12月底的全年度業績。期內實現營業額262億元（人民幣，下同），同比升0.7%；股東應佔溢利23.3億元，同比跌8.3%，每股盈利12.59分，每股派末期息3港仙，計及中期息每股派2港仙，全年合共派息5港仙。



該公司解釋，去年純利下降原因是一聯營公司財務表現低於去年。若按非《香港財務報告準則》計，去年經調整純利同比升約1.5%至25.9億元，每股經調整盈利13.97分。



中生製藥去年創新產品的數量增至11個，創新產品的收入達到98.9億元，佔到總收入的38%。公司去年的研發費用也由2022年的41.6億元增至44億元，佔到總收入的16.8%。研發費用中，創新藥佔了77%。



該公司目前已在腫瘤、肝病、外科／鎮痛及呼吸領域打造了優質產品組合，今年料將有PD－L1、ALK、ROS1、利拉魯肽等至少4個創新產品上市，令今年年底公司創新產品的數量增至11個。