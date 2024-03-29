小米SU7半小時賣5萬輛

中評社北京3月29日電／據大公報報導，小米（01810）履行“三年之約”，旗下小米汽車SU7昨晚正式公布，定價為21.59萬元（人民幣，下同）起。“3年來最大感受是發覺造車太難，沒想到連蘋果這樣的巨頭也放棄了。”小米董事長雷軍表示，目標是在今年進入智能駕駛行業第一陣營。



小米官方微博透露，小米汽車開賣首4分鐘，訂單突破1萬輛，27分鐘已超越5萬輛訂單。



“造車很苦，但成功一定很酷！”雷軍在發布會上表示，過去3年一直為小米汽車而戰，形容自己每天都戰戰兢兢，深深感受到仍在堅持造車的都是時代英雄。



外型對標保時捷



“智能化是汽車的靈魂，未來十年，是智能化的十年。未來電動車的決勝點就是智能化，這也是小米擅長的。”雷軍指出，在設計SU7外型時，小米是直接對標保時捷來做。他形容，SU7外型姿態優雅，相信幾十年都不會過時。



雷軍直言，做純電動車很難賺錢，雖然小米在智能駕駛技術上，短時間追不上特斯拉，但光有配置不夠，也要將參數轉化為體驗。他強調，小米汽車體驗不弱於Model 3，但定價較Model 3便宜3萬元，是代表對米粉的誠意。



網民形容小米SU7定價“牛逼”，又指中國汽車工業未來可期。不過有網民提到，雖然是電車新能源時代，但油車仍然是主角，反問為什麼SU7沒有油車？



另外，雷軍透露，小米在智能駕駛上的目標是在2024年進入行業第一陣營。目前，小米智能駕駛技術實車路測累計1000萬公里，仿真測試累計2.5億公里，單是SU7的測試里程，相等於圍繞地球135圈。

