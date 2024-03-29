藝術家徐冰獲委任“文化推廣大使”

中評社北京3月29日電／據大公報報導，香港特區政府昨日舉行“文化推廣大使”委任儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄代表特區政府委任徐冰為“文化推廣大使”，任期約為5年，由2024年3月28日起生效。據介紹，徐冰將負責香港大型藝術項目策劃及年輕人才培育兩大方面工作，為文化推廣帶來助力。



特區政府發言人表示，為配合國家“十四五”規劃綱要支持香港發展中外文化藝術交流中心，特區政府一直積極推動文化藝術發展。去年，特區政府文化體育及旅遊局委任著名作曲家、指揮家譚盾為首位文化推廣大使。為將該計劃擴展至其他文化藝術領域，徐冰成為第二位文化推廣大使。／大公報記者 劉毅



楊潤雄出席委任儀式致辭時表示，徐冰是公認最有創造力及影響力的中國當代藝術家之一，其藝術作品不但體現傳統文化的美，而且結合當代藝術，為中華文化在國際藝術界上的推廣作出重要的貢獻。香港藝術館亦收藏了徐冰其中一件最廣為人知的藝術作品《天書》，作品結合古典與現代的元素，超越文化的界限，好比香港這個東西文化的交匯點，蘊含獨特的內涵。



盼培育年輕藝術人才



楊潤雄期望憑藉徐冰豐富的國際網絡，以及他在教學及文化交流的經驗，能協助本地年輕藝術人才前往內地或海外進行實習及藝術交流，擴闊他們在文化藝術領域的視野及發展。徐冰的藝術理念與藝術形式，將有助啟發本地年輕藝術家的創意思維，善用香港軟實力，共同說好中國及香港故事。



徐冰對於獲委任為“文化推廣大使”深感榮幸，他表達了對香港文化和藝術特色的欣賞，以及對香港文化發展的願景。他認為香港中西並蓄的文化，與自身創作理念共通。他期望透過藝術創作，將現存的香港特色以耳目一新的方式呈現給大眾，向世界展現香港的特色。透過未來的合作計劃和即將展開的藝術項目，徐冰希望能培育香港年輕藝術人才，促進文化交流，及為年輕人展現才華創造機會。

