法國下議院通過法案　防止外國干預

中評社北京3月29日電／據大公報報導，法國國民議會27日通過了一項打擊外國干預行為的法案，包括使用實驗算法來監控可疑活動，以期在奧運年維護國家安全。自2015年來，法國一直沿用基於“黑盒子算法”的線上監控，但迄今為止僅用於追捕潛在的“恐怖分子”。本項新法將擴大這一做法，以在4年測試期內查明外國干預的潛在肇事者。



本項法案由法國總統馬克龍領導的復興黨提出，當天以171比25的結果在下議院通過，預計在5月交由參議院審查。



據報導，該法案擬擴大“黑盒子算法”的使用，將“打擊外國干預”提升至與“反恐”相同層級。“黑盒子算法”是指以實時攔截大量數據流，自行分析和統計收集到的大數據，掌握特定外國特工的移動、溝通等行動模式，在早期偵測出可疑的通訊或不尋常的行為及活動。復興黨議員霍利認為，雖然這種方法在“反恐”鬥爭中取得了好壞參半的結果，但其可能“在可疑活動後揪出外國特工”方面更加有效。



此外，法案要求游說外國利益者必須在登記處註冊，否則將面臨制裁。這些外國實體將包括非歐盟的外國勢力、一半或以上為外資擁有或資助的公司，以及外國政黨。法案還規定了凍結被發現參與外國干預的個人、公司或實體的金融資產的可能性。



去年11月，法國議會情報委員會表示，法國正面臨外國干預行為“無所不在且持久的威脅”，情報部門現有的工具不足以應對長期威脅，呼籲制定新的立法。



情報委員會還提到了大規模的信息操縱活動，稱其相當於“新形式的外國干預”，並強調其“規模空前”。



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