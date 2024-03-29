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法國近年襲擊事件頻發
http://www.CRNTT.com
2024-03-29 11:46:20
中評社北京3月29日電／據大公報報導，2023年
12月3日
一名法籍伊朗男子在巴黎持刀襲擊路人，造成1死2傷。
10月3日
一名車臣人在阿拉斯市一所高中刺死一名教師，另致3人重傷。
2022年
12月23日
一名槍手在巴黎市中心的庫爾德文化中心及鄰近的庫爾德咖啡廳殺死3人，觸發街頭暴力示威。
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