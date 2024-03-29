去年宣告項目失敗　日本重啟研發國產客機

中評社北京3月29日電／據大公報報導，據共同社報導：日本經濟產業省27日提出，以2035年左右為目標，由政府和民間合作開發新一代國產客機的方案。計劃從三菱重工於去年終止的客機項目中吸取教訓，由多家企業聯合開發。



日本經濟產業省提出的設想於當天獲得批准，計劃由三菱重工、川崎重工業等製造商、航空零部件企業、在氫發動機領域領先的汽車廠商等多家企業展開合作。日本政府的支援範圍亦將從研究開發，擴大到國際技術標準的制定以及測試方法的確立。



新飛機預計將採用氫或其他能源為動力，而非傳統的航空燃油。日本政府和多家民間企業計劃在未來10年內，動員5萬億日圓（約2586億港元）的公共和私人投資，最早在2050年啟動實證項目。



日本於2008年啟動首款國產噴氣式客機“SpaceJet”（原名MRJ）的研發項目，由三菱重工獨立承擔，累計耗資約1萬億日圓。其研發過程一波三折，曾因設計錯誤、技術故障等原因6次延期交貨。三菱重工於去年2月宣布，因看不到未來發展前景，停止了長達15年的研發。



27日，日本新一代國產客機方案提出後，三菱重工有關人士透露，公司內部“缺少立即著手進行開發的時機和環境”。市場方面反應冷淡，股票市場以“拋售”回應，三菱重工的股價下跌3%，出現逆勢下跌。