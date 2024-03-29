外企撤離俄市場　損失逾8300億

中評社北京3月29日電／據大公報報導，據路透社報導：俄烏衝突爆發以來，約1000家外國企業撤出俄羅斯。路透社28日披露，撤出俄羅斯令這些企業損失了超過1070億美元（約8346億港元）。



路透社稱，自去年8月以來，外企因撤出俄羅斯而蒙受的損失金額增加了三分之一，達到1070億美元，凸顯俄烏衝突對全球商界尤其是西方企業的衝擊。據報導，莫斯科要求外企出售在俄資產時至少打五折，並收緊了外企撤出俄市場的規定。今年以來，殼牌石油公司、滙豐銀行、Polymetal International 礦業公司在俄持有的資產被打折出售，總價近100億美元，部分資產甚至打了一折。上周，法國達能食品公司獲准出售在俄資產，損失高達13億美元。



專家指出，隨著俄烏衝突持續、西方加大對俄制裁力度，今後想要撤出俄羅斯的企業恐將面臨更多困難。西方國家凍結了俄央行價值約3000億美元的黃金和外匯儲備，德國將俄羅斯天然氣工業股份公司德國子公司“國有化”，歐盟近日還提出挪用俄羅斯被凍結資產的利息收益，用於為烏克蘭提供軍援。俄羅斯多次警告將採取報復措施，並且已經暫時接管了多家西方企業在俄子公司，包括芬蘭能源公司富騰、丹麥啤酒製造商嘉士伯等。