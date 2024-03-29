藍白提凍漲電價　柯建銘：反正4／1就漲了

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月29日電（記者 黃筱筠）台灣將於4月調漲電價，平均漲幅高達11%，勢必帶動物價。藍、白兩黨聯手提案凍漲電價，今天將於“立法院”闖關，民進黨“立法院”黨團今天召開黨團會議因應，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說，他們將會要求提案進行朝野協商，那需要一個月冷凍期，4月電價就漲了。



電價將調漲，引爆民怨。“立法院”會今天處理藍白聯手提出的“電價凍漲”提案，以及國民黨“立院”黨團提出的電業法修正案，要求電價送“立法院”審議。



柯建銘今天在黨團會議後受訪說，有關於電價4月要公告，有電價審議委員會審查通過，公式是在“立法院”通過，也有電業法，不知道藍白要怎麼阻擋”，要瞭解過去規範，不管怎麼樣今天院會上要對上，大家都會發言，但是4月1日台電要公告，我們就拉下來協商，不可能自己通過電業法，自己又叫停，要依法行事。



媒體追問國民黨要修電業法，未來電價調漲要通過“立法院”同意？柯建銘也說，修法那以後再說，等提出來再說。



拉下來協商就是冷凍期一個月嗎？柯建銘也說，反正4月電價就調漲了。



“經濟部次長”曾文生今天一早也現身民進黨“立法院”黨團說明，但面對媒體詢問，都不願意回應就直接進到會議室。