﻿不滿華府軍援以色列　美國務院再有官員辭職

中評社北京3月29日電／據大公報報導，據CNN報導：當地時間27日，美國國務院民主、人權和勞工局近東事務辦公室外交事務官員安妮爾.謝琳（圓圖）公開宣布辭職，以抗議美國政府持續向以色列提供軍事援助，充當以軍對巴勒斯坦人實施“種族滅絕”的幫兇。她說，美國所謂“人權倡導者”的信譽幾乎完全崩塌。



謝琳指出，以軍用美國提供的炸彈轟炸加沙地帶，造成超過3.2萬人死亡，包括約1.3萬名兒童，還有數不清的人被埋在廢墟之下。在這種情況下，以軍還圖謀侵略加沙民眾最後的避難所拉法。她直言，專家已證實以軍的行為構成“種族滅絕”，而這些行為都是在美國政府的外交和軍事支持下進行的。



謝琳說，她所在的辦公室負責“促進中東人權”，但巴以衝突期間，她發現美國所謂“人權倡導者”的信譽幾乎完全崩塌。她還提到2月25日美國空軍現役人員亞倫.布什內爾在以色列駐美大使館前自焚身亡事件。布什內爾生前在社交媒體上的最後一段留言提到：“如果當前我的國家正在實施種族滅絕，我該怎麼辦？”這段話讓謝琳印象深刻。



這是繼美國國務院政治軍事事務局主任喬希.保羅之後，第二位因不滿拜登政府巴以政策而辭職的國務院官員。蓋洛普27日公布的最新民調結果顯示，美國民眾對以色列發動戰爭的支持率也在持續降低，從去年11月的50%降至36%，不支持的受訪者比例則升至55%。