烏加碼投資本土軍工廠

中評社北京3月29日電／據大公報報導，據美聯社報導：由於美國和歐洲軍援放緩，武器彈藥嚴重短缺的烏克蘭嘗試通過自製武器扭轉戰局。美聯社27日披露，烏政府今年撥款近14億美元（約109億港元）用於發展本土國防產業，是俄烏衝突爆發前的20倍。但專家指出，烏克蘭的武器生產能力遠不足以與俄羅斯抗衡，若美歐不提供大量援助，烏克蘭將無勝利可言。



據美聯社報導，烏政府今年撥款近14億美元用於在國內購買和研發武器，是2022年俄烏衝突爆發前的20倍。如今烏克蘭約80%國防產業歸私人所有，與戰前形成鮮明對比。一間生產迫擊炮炮彈的私人工廠去年在烏克蘭西部建立，每月能生產約2萬枚炮彈。這家工廠的老闆原本從事農業設備生產，為躲避戰火逃離了位於烏克蘭南部的家鄉。



烏克蘭大幅增加國防開支的背景是美國國會遲遲不批准一項600億美元的援烏方案，以及歐洲國家無法提供足夠彈藥。英國智庫皇家聯合研究所研究員泰勒直言，雖然烏克蘭的國防產業轉型令人印象深刻，但烏方沒有能力實現彈藥自給，若西方不能提供大量援助，烏軍將毫無勝算。美聯社還指出，烏軍擴大武器生產面臨很多阻礙，包括軍工廠容易成為俄軍遠程打擊目標、官僚主義拖慢進度等，而最大的障礙是缺乏人手。烏克蘭裝甲公司一間工廠的負責人說，他很難招募和留住合格的工人，因為他們中的很多人被徵召入伍。