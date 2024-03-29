綠委阻凍漲電價　黃國昌：該給民眾合理解釋

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 台北3月29日電（記者 黃筱筠）台灣將於4月1日起調漲電價，平均漲幅高達11%，勢必帶動物價。藍白兩黨合作提案凍漲電價，今天將於“立法院”闖關，對於民進黨將拉下來協商，需要經過冷凍期一個月，電價4月將可能如期調整。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌不滿說，民進黨“立委”對他們自己的決定，必須要向民眾負責，拉下來協商，民進黨透過這麼粗暴的方式，事實上只是在阻礙整件事情的進展，對於人民在電價調漲以後，所即將面臨，繼續飆漲的物價，民進黨應該給全體民眾合理的解釋。



提案提到送經濟委員會前緩漲，民進黨“立委”吳思瑤說，立法權侵犯行政權，台電出問題誰來負責？黃國昌說，台電出問題，最該負責的不是民進黨嗎？吳思瑤忘了過去這幾年，是哪個政黨在執政嗎？整個能源政策、能源價格，甚至整體綠能的貪腐，最該負責任的，不正是民進黨政府嗎？



他強調，今天吳思瑤為了護航民進黨，忘了自己“立委”的權責，應該站在人民的立場來發聲，讓人非常遺憾。



黃國昌表示，每一次的決議事項，只會針對每一次發生效果，至於未來電價的調漲，是否要具有民主可監控性，我相信相關法案提出來討論的時候，大家可以進一步交換意見。



藍白今天合作要凍漲電價？黃國昌說，在很多福國利民法案上，我們的確是選擇跟國民黨合作，電價調漲的事情，兩個黨團分別各自站在人民的立場發出人民希望表達的心聲，這是基於黨團各自運做最後做的結論。