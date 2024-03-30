中評現場：博鰲論壇為港澳青年志願者點贊

博鰲亞洲論壇秘書長李保東、博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇大會主席、國家禁毒委副主任曾偉雄、博鰲亞洲論壇咨詢委員、粵港澳大灣區建設澳門委員會主席梁維特及相關代表參加港澳青年志願者證書頒發儀式（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會港澳青年志願者證書頒發儀式28日晚在博鰲亞洲論壇國際會議中心舉行。博鰲亞洲論壇秘書長李保東在論壇全球經濟發展與安全論壇大會主席、國家禁毒委員會副主任曾偉雄及論壇咨詢委員、澳門特區政府前經濟財政司司長梁維特的陪同下，為20名香港和澳門青年志願者頒發志願者證書。澳門大學校長宋永華、澳門經濟學會理事長柳智毅、澳門產業技術研究院創院理事長餘成斌、香港菁英會主席林智彬等港澳人士出席儀式並擔任主禮嘉賓。他們同港澳青年志願者們進行合影留念，並交流此次與會心得。



據瞭解，今年論壇年會前，香港菁英會和論壇粵港澳大灣區建設澳門委員會在港澳特區政府支持下，繼續組織港澳青年志願者參與年會現場服務。他們分別在中外政要接待、港澳代表團聯絡、會務管理、文稿寫作、媒體協調等崗位上發揮了積極作用。秘書處還為他們舉辦了國際地區形勢、亞太經濟金融、國際會議管理等培訓課程。



參與本屆年會的港澳青年志願者們表示，通過參與論壇年會工作，不僅拓寬了國際視野，也增進了自身與來自其他國家和地區的青年嘉賓之間的相互瞭解。在論壇友善友好的氛圍中，感受到大家共同面對的挑戰，大家都有著共同的責任，世界相交、時代相通才是解決問題的妙藥良方。

