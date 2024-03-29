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日本已有5人服小林制藥含紅曲保健品後死亡
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2024-03-29 12:01:20
中評社北京3月29日電／據央視新聞報導，據日本朝日電視台報導，截至29日，已有5名服用過小林制藥含紅曲成分保健品的消費者死亡。
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