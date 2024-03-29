以色列總理稱以軍正為進攻拉法做準備

中評社北京3月29日電／據央視新聞報導，當地時間3月28日，以色列總理內塔尼亞胡表示，衹有以軍持續施加強有力的軍事壓力，才能促使被扣押人員得到釋放。



內塔尼亞胡還說，以軍現在控制著加沙地帶北部和汗尤尼斯，“正在為進攻拉法做著準備”。以色列將在停火談判中審慎地利用這些優勢，以讓所有被扣押人員得到釋放。