超6萬移民在過去十年死亡或失蹤

中評社北京3月29日電／據環球資訊廣播報導，當地時間26日，國際移民組織發布的一份最新報告顯示，過去十年內，該組織記錄到超過6.3萬名移民在通過非正規渠道移民途中死亡或失蹤。



該報告同時指出，這一數字可能只是冰山一角。



根據報告，近60%死者為溺水死亡；取道地中海前往歐洲中途遇難的人數最多，超過2.8萬；此外，還有數以千計的人死於其他路線，例如大西洋海域、墨西哥與美國邊境地區等。



在查明身份的遇難移民中，三分之一來自戰亂國家或地區，包括敘利亞和阿富汗。



中國社科院西亞非洲研究所研究員朱偉東在接受中央廣播電視總台環球資訊廣播記者採訪時分析說，戰爭、武裝衝突以及自然災害是造成大量移民和非法移民的主要原因。



戰爭和武裝衝突是造成世界上產生移民和非法移民的最主要的原因之一。敘利亞戰爭、阿富汗戰爭，包括最近的巴以衝突、蘇丹的衝突，都造成了大量的非法移民和難民。



洪澇、乾旱等自然災害，導致一些國家的民眾生活困難，這也是產生移民和非法移民的一個重要原因。



造成大量移民和非法移民的原因還包括國家的經濟環境動蕩惡化、國家間的經濟發展不平衡等。



朱偉東認為，移民以及非法移民給移民流出國和目標國，都帶來了一系列的經濟和社會問題。

