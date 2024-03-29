海灣國家加大對中小企業的資金支持

中評社北京3月29日電／據人民日報報導，近日，阿聯酋經濟部宣布成立“無形資產財務委員會”，旨在向中小企業及初創企業提供融資支持，並為其發展提供人力和技能培訓。這是海灣國家支持中小企業發展、推動經濟多元化的最新舉措之一。



據不完全統計，沙特阿拉伯、科威特、阿聯酋、卡塔爾等海灣國家共有約150萬家中小企業，占地區國家企業總數的90%以上，提供了地區國家約60%的就業崗位。近年來，海灣國家致力於經濟多元化，採取一系列舉措支持中小企業發展，取得積極成效。



今年初，阿聯酋杜拜王儲兼杜拜行政委員會主席哈姆丹提出“杜拜國際增長倡議”。根據該倡議，杜拜政府將同杜拜國民銀行合作，斥資5億阿聯酋迪拉姆（1元人民幣約合0.51阿聯酋迪拉姆），助力中小企業在地區和全球市場發展。該倡議以銀行間同業拆借利率為基準，向符合條件的企業發放低息貸款，最多可達1500萬迪拉姆，最高年限為7年，重點扶植食品飲料、快速消費品、電子商務和製造業等行業的中小企業。該舉措不僅惠及阿聯酋公民設立的中小企業，外國人在杜拜設立的中小企業也可申請資助。



沙特政府把支持中小企業作為加快經濟轉型、提升就業率的重要途徑。根據沙特“2030願景”，中小企業對經濟的貢獻率到2030年將提高到35%。沙特設立了中小企業銀行，向中小企業提供最高20%的貸款支持。據統計，2023年上半年，沙特中小企業銀行向相關企業提供了100億沙特裡亞爾（1元人民幣約合0.52沙特裡亞爾）的貸款。該銀行還推出了“中小企業貸款擔保”“沙特風險投資”等項目，同40多家金融機構合作，向中小企業提供資金支持。最新研究顯示，2023年中東地區獲得的風險投資中，52%落地沙特，總額達14億美元，在中東國家中排名第一；其次是阿聯酋，吸引了6.9億美元的風險投資。



阿曼投資局近日宣布成立“阿曼未來基金”，用於支持中小企業發展和吸引投資。該機構表示，這筆基金金額達20億阿曼裡亞爾（1元人民幣約合0.05阿曼裡亞爾），將用於支持旅遊業、製造業、綠色能源和海洋等相關產業發展。據報導，2023年在阿曼中小企業發展機構登記註冊的中小企業達13.5萬家，同比增長30%。阿曼中小企業發展機構負責人哈利瑪表示，阿曼將繼續通過資金支持和數字化培訓等方式支持中小企業發展。

