丁渝洲：台灣成為最危險地方　四大原因

丁渝洲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月29日電（記者 楊騰凱）前台灣“國安會秘書長”丁渝洲今日出席一場新書發表會表示，台灣成為最危險的地方有四個原因，第一是兩岸嚴峻的對立情勢；第二是高估國軍實力，使社會沒有憂患意識；第三，嚴重被撕裂的台灣毫無理性討論的空間；第四，我們珍惜美國的情感，但我們不能把自己國家的安全，完全寄託在美國身上。



丁渝洲表示，他建議賴清德，希望新“內閣”有真正的人才，組成廉能政府帶給人民希望。希望透過賴的就職演說，化解兩岸嚴重對立情勢，也希望賴清德6月親自主持黃埔建校100年紀念，鼓舞國軍士氣。



現年80歲的丁渝洲為陸軍二級上將退役，曾任台陸軍八軍團司令、“國防部”軍事情報局局長、“國安局長”，並於陳水扁政府任內出任“國安會秘書長”。



台灣前“國安會秘書長”胡為真今日舉行《 國運的轉危為安－－再探民國遷台初期的軍事與外交（1949－1955） 》新書發表會，丁渝洲出席並致詞。



丁渝洲表示，“中華民國”是一個多災多難的國家，推翻滿清後軍閥割據，孫中山說我們衹有民國之名，沒有民國之實，衹有革命黨，沒有革命軍，後來成立的黃埔軍校順利統一全國。但八年對日抗戰好不容易勝利，國共矛盾卻日益加深，內戰再度爆發，整個大陸淪陷。



丁渝洲指出，他認為國民政府遷台後，有三大危機，對當前台灣有深切的啟發意義，第一個危機是1949年蔣中正被迫辭職，由“副總統”李宗仁代理“總統”。李與大陸協商隔長江分治，失敗後李宗仁稱病跑到美國，國家失去領導中心，這是第一個危機。第二個危機，國民政府遷台後，大陸積極準備隨時攻台。第三個危機是外交，美國積極拉攏大陸，希望他們脫離蘇聯，最後甚至於公開講，台灣是屬於中國，美國沒有責任保衛台灣。

