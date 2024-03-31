中評鏡頭：綠色節能 博鰲論壇實踐低碳辦會

博鰲論壇會址擺放的標語“在世界行走 為博鰲停留”（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月31日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會於3月26至29日在中國海南博鰲舉行，據介紹，今年年會通過綠色搭建、綠色用品、綠色交通、綠色互動、藍碳抵消等多種方式促進節能減排。經過初步核算，本屆年會實現了碳中和辦會目標。



據中評社記者瞭解，論壇新聞中心本身除了是年會期間媒體工作者辦公的主要場所，也是博鰲近零碳示範區首批改造的12個項目之一。中遠海運博鰲公司歷時4個月，完成了圍護結構性能改造提升、設備設施性能改造提升、智慧化性能改造提升、可再生能源利用等4個方面16項的改造，運用屋面太陽能光伏板、外墻光伏百葉、花朵風機等進行光能、風能發電，可直接對建築內各類設備供電，並採用國內最先進的光儲直柔系統進行儲能，使建築所需能源達到自給自足。



中評社記者在現場觀察到，除了新聞中心外，會場各處也都裝設有大量的新能源發電裝備，例如在新聞中心北側有一大片“光伏地磚”，據瞭解這片“光伏地磚”面積達144平方米，每年能夠提供約12600度的清潔新能源電力，這些電力也將全部供給新聞中心使用，實現電能的就地消化，減少運輸損耗。



此外，臨近主會場的廣場上，還打造了一個近零碳場景，“走近零碳Bar”，據中評社記者瞭解，通過東嶼島碳普惠小程序，打卡低智能咖啡機、碳魔方、智能機器人等綠色、低碳、智能等元素的低碳場景，並同步測算與會嘉賓、記者的碳足跡，以線上+線下低碳體驗方式，積碳幣、兌換禮品、領取碳達人榮譽證書，提升與會嘉賓年會期間的綠色低碳參與度和體驗感。



除了上述場景外，據介紹今年論壇用車都基本上換成了新能源車，而去年衹有小轎車使用了新能源車，同時會議用品如筆記本、筆等也都使用了較多的可回收材料進行製造。

