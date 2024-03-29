電價4／1漲定了　張啟楷：台電弊案要講清楚

張啟楷接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月29日電（記者 鄭羿菲）台灣將於4月1日起調漲電價，平均漲幅高達11%，勢必帶動物價。藍、白兩黨分別提案凍漲電價，29日將於“立法院”審議，但綠營將要求朝野協商拖延，並指反正4月1日就漲了。台灣民眾黨“立委”張啟楷29日批評，若民進黨要這麼幹，真的是對不起全台民眾，很多綠委也認同民生用電不能漲。



電價將調漲，引爆民怨。“立法院”會29日處理藍白分別提出的電價凍漲提案，及國民黨“立院”黨團提出的電業法修正案，要求電價送“立法院”審議。但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘29日上午表態，民進黨將會要求提案進行朝野協商，需要1個月冷凍期，4月電價就漲了。



台灣民眾黨“立法院”黨團29日上午召開“329挺青年 要加薪”記者會，民眾黨“立法委員”張啟楷、林國成、麥玉珍等人出席。



張啟楷會後接受媒體訪問表示，民眾黨是站在全民的立場，為什麼台電從過去的金雞母，變成現在的敗家子，台電沒有針對嚴重虧損改革前，不能漲電價。民眾黨非常明確的要求，至少“經濟部”要清楚地向民眾說明三點，一是為何買電買太貴？二是綠電弊案那麼多，包括雲豹能源、民進黨台南市長黃偉哲因力暘能源被檢調約談，這些為何不講清楚？三是能源政策是不是有問題？把能源結構講清楚前，不准漲電價。



張啟楷批評，若民進黨要將提案拉到朝野協商，真的對不起全台民眾，目前不管在經濟委員會、“立法院”會或任何場合的發言，很多民進黨“立委”也支持台電改革，特別是一致認為民生用電不能漲，但若將藍白提案拉到朝野協商擱置1個月，4月1日馬上就漲電價了，民進黨便對不起全台民眾！



張啟楷強調，國民黨是要求全面凍漲，但民眾黨要求要把三個部分說清楚講明白。