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AIT主席羅森柏格下周訪台　陳冠廷：是常態
http://www.CRNTT.com   2024-03-29 13:15:05


綠委陳冠廷接受媒體採訪。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北3月29日電（記者　黃筱筠）據媒體報導，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格下周將訪台，這是她3個月來兩度訪台，凸顯美方高度關注賴清德就職演說，以及在台灣政權交接期間對於兩岸局勢的密切把控。民進黨英系“立委”陳冠廷今天受訪說，這是常態一部分，不用過度揣測目的是什麼，是美方對整體安全，對國際情勢做一些梳理。

　　媒體報導羅森柏格預計下月2日拜會“總統府”及國民黨中央，3日赴“立院”會晤“立法院長”韓國瑜，另外也安排拜會民眾黨。
 


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