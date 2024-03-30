伍世文語中評：美挑撥兩岸緊張　盼馬促和平

伍世文。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。台前“國防部長”伍世文接受中評社訪問表示，希望對兩岸和平有點幫助，但其實最大的問題還是美國，美國會故意挑撥兩岸關係緊張，俄烏戰爭、以巴衝突都是美國人在搞。但兩岸不同，兩岸要和平相處，不要犧牲人民的生命財產。



現年89歲的伍世文，出生於廣東台山，美國海軍戰爭學院函授班畢業，海軍二級上將退役。為陳水扁時期的國民黨籍“國防部長”，歷任“總統府資政”、“國防部副部長”、副參謀總長、海軍總司令部總司令、海軍軍官學校校長、海軍綏陽艦艦長、國民黨中評委等。



伍世文說，馬英九4月1日赴陸，他當然是希望此行能對兩岸和平有點幫助。其實兩岸關係，美國是最大的問題，美國故意挑撥、讓兩岸緊張。



伍世文認為，可看到美國讓烏克蘭去與俄羅斯打，還有以色列與巴勒斯坦的衝突，這都是美國人在搞。美國智庫是更希望對台持續軍售計劃，要將台灣變成“豪豬”。兩岸情況與烏克蘭、以色列是不能相比的，兩岸應回歸和平相處，何必犧牲人民的生命財產！



伍世文指出，除了馬英九訪陸外，最重要是政府表明的立場與態度。但卻看到，“行政院長”陳建仁說馬英九若去大陸，應宣示台灣是“主權獨立國家”，還有民進黨的人批評馬英九不敢講、還當過什麼“總統”？要搞清楚，我們就是“中華民國”政府，怎麼會是台灣“總統”或台灣“行政院長”？不要亂講話、不負責任。



伍世文還說，歐美等西方國家一直強調台灣是最危險的地方，但現在台灣社會上有覺得很緊張嗎？如今確實有點緊張，大陸軍機、軍艦繞台。自從2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，“海峽中線”就不存在了。在214金門撞船事件後，禁限制水域也沒了、不被承認，政府應該好好妥善處理此事。



怎麼看賴清德520就職後，兩岸關係緊張程度與變化？伍世文笑說，他現在是平民老百姓，無法評估。但他也不管緊不緊張了，他現在已快90歲，這麼大年紀，差不多也夠了，他一點也不緊張。